Wohnung steht voll Darum sammelt ein Ehepaar aus Lessenich afrikanische Masken

„Wir kauften anfangs noch ziemlich ahnungslos Afrikana“, so Klein, „die wir mit unserer heutigen Erfahrung überwiegend nicht mehr kaufen würden.“ Oftmals haben sie solche Stücke vor allem an ihre Künstlerfreunde verschenkt oder im Einzelfall auch an Interessenten verkauft. „Der Verkauf solcher Stücke, vor allem auch besserer und deshalb teurerer, ist aber ein mühsames und wenig erfolgversprechendes Geschäft“, fügt Klein hinzu. In den 1980er Jahren erstand das Sammlerpaar bereits erste Objekte auf Auktionen in Bonn. „Wir sind fasziniert von der Fremdheit, der Vielfalt und der Ausdruckskraft dieser Stücke“, sagt die aus Luxemburg stammende Irma Klein, die sich als Romanistin schon früh mit Kunst beschäftige. „Mein Mann und ich haben kaum eine Ausstellung ausgelassen“, sagt sie. Letztlich seien sie auch über die Auseinandersetzung mit dem Expressionismus zu der afrikanischen Schnitzkunst gekommen. „Viele bekannte Künstler haben afrikanische Figuren gesammelt und sich davon inspirieren lassen“, so Klein.