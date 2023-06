Notlage wegen Kostenanstieg Das bedeuten die hohen Lebensmittelpreise für Bonner Studenten

Auf dem Küchentisch liegen einige Packungen Pizzateig neben Tomaten, Thunfischdosen, Paprika, Rucola und Mozzarella. „Wir nehmen uns Teig, machen Tomaten und was wir wollen drauf, dann rollen wir das und schneiden den Teig in Stücke, so haben wir am Ende Pizzaschnecken“, erklärt die Studentin Katharina. Extra für das Treffen war sie gemeinsam mit ihrer Mitbewohnerin Sophie noch rasch einkaufen. Die Kosten für das heutige Abendessen müssen die Studierenden jedoch nicht selbst bezahlen. Sie sind zum Abendessen im Gemeindehaus der Trinitatiskirche eingeladen.