Verein in Hardtberg : Das Damenkomitee Goldige Herzen gibt die Hoffnung nicht auf

Lengsdorf Zu gern würde das Damenkomitee Goldige Herzen die Sektkorken zum 75-jährigen Bestehen knallen lassen. Nicht nur die Pandemie macht einen Strich durch die Rechnung. Auch der Kreis der Aktiven schrumpft. Es kommen keine Mitglieder nach. Die jungen Leute wollen anders feiern und sprechen meistens auch gar kein Platt mehr.

Bei den erwachsenen Frauen stehe oft der Spagat zwischen Familie und Berufstätigkeit einer umfangreicheren ehrenamtlichen Tätigkeit im Weg, sagt sie. Die Zeiten sind halt andere als vor 75 Jahren, als sich einige Hausfrauen in Lengsdorf zusammen taten und einen Karnevalsverein gründeten. Bald darauf wurde die erste Sitzung ausgerichtet, damals noch bei Schlössers Jupp. Später zog die Entourage in die Turnhalle an der Kreuzbergschule um, bis sich vor einigen Jahren der Umzug das Lengsdorfer Vereinshaus als Lokalität anbot.

Der Absage der Sitzung gingen viele Überlegungen voraus. Die Corona-Auflagen sind nur mit Aufwand umzusetzen. Der Verein hätte mit Abstand bestuhlen müssen, sagt Zimmermann, dann hätten aber nur 80 Frauen in den Saal gepasst. „Das lohnt sich nicht.“ Aber. „Wir noch sind noch da und wollen nicht aufgeben“, betont Zimmermann. Die Jubiläumsfeier sei noch nicht abgehakt, aber wann und wie man sie durchführen könne, das stehe in den Sternen. „Die Mitglieder motivieren sich gegenseitig“, so Boehnert. „Wir wollen nicht die Hoffnung aufgeben, dass wir irgendwann wieder aktiv werden können.“ Zu sehr hängt das der Aktiven an dem, was die Goldigen Herzen ausmacht: dem Generationenmix auf der Bühne, der Beteiligung an Maiansingen, Kirmes und Weinfest und dem Ursprungsgedanken des Damenkomitees: „Freude geben, gibt Freude.“