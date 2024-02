Naturschutz in Bonn Das eigene Viertel zum Blühen bringen

In den ersten beiden Jahren des Projekts haben die Teilnehmenden der Blühbotschafter-Ausbildung in Bonn und im Rhein-Erft-Kreis gelernt, wie sie Blühflächen anlegen: von Bodenbearbeitung bis Einsäen. Die Aktionstage in diesem Jahr in Bonn richten sich an Fortgeschrittene, heißt an alle Bonner, die gewisse Grundkenntnisse haben, sagt Schendel. Es gehe bei den Treffen auch darum, ein Netzwerk für die Blühbotschafter zu schaffen, damit sie ihr erlerntes Wissen einsetzen können. „Das ist total schön, wenn die Leute sich austauschen und von ihren Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr berichten“, erzählt Schendel. „Und dann tauchen auf einmal neue Vogelarten im Garten auf.“ Naturschutz im Garten und in der Stadt kann nämlich etwas Schönes sein, sagt Schendel, „das darf ruhig etwas wilder aussehen“.