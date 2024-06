Ausstellung im Rathaus Hardtberg Das erleben Kita-Kinder als junge Künstler

Im Erdgeschoss hängen in den Gängen Nachbildungen etwa von Heinrich Nauens „Herbstwald“. Die Kinder haben auf Papier unten orangenen Herbstboden und oben blauen Himmel gemalt und darauf Bäume aus dünner brauner Pappe aufgeklebt. Und sie haben etwas über den Krefelder Künstler gelernt: Den Herbst mochte er am liebsten. Gleich daneben hängen Schneemotive nach einem Bild von Hendrick Avercamp. Müller fragte bei der Vernissage ab, was die Kinder über ihn wissen: Er war taubstumm und drückte mit seinen Bildern schon als Kind aus, was er wollte. Und der Nachwuchs hat Bilder nach der Komplementärfarbenlehre angefertigt, nach der Franz Marc so gerne gemalt hat.