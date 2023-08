Start am 1. September Das erwartet Besucher bei der Kirmes in Duisdorf

Der Kirmesmann wird auch beim Köttzoch mitgeführt, der am Samstag von 10 bis 18 Uhr durchs Oberdorf zieht und am Montag, 4. September, nachmittags ausgehend vom Wilhelmine-Lübke-Haus weitergeführt wird. Sonntags wird um 10 Uhr die Familienmesse in Sankt Rochus gefeiert, in der auch die OFA-Standarte und die neue Fahne des Roten Kreuzes geweiht werden. Danach zieht eine Prozession durch die Rochusstraße zum Totengedenken am Ehrenmal. Der letzte Veranstaltungspunkt der Kirmes ist die Verurteilung des Zacheies am Montag ab 19 Uhr – Verzögerungen können sich durch den Köttzoch ergeben.