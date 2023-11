Häkeleulen, Gestecke und Pralinchen Häkeleulen, Gestecke und Pralinchen Das erwartet die Besucher auf dem Kunst-, Handwerks- und Genussmarkt

Wo kann man sich in Lessenich noch treffen? Außer der Gastronomie in der Soccerhalle ist da nicht mehr viel – außer der Cafeteria beim Kunst-, Handwerks- und Genussmarkt, merkt der Ortsausschussvorsitzende Bruno Euskirchen mit leichtem Galgenhumor an. Am kommenden Sonntag steht die vierte Auflage an.