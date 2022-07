Organisatoren stellen Programm vor : Das erwartet die Besucher bei Derletalfest und Rock im Tal in Bonn

Bei der zweiten gemeinsamen Auflage von Derletalfest und Rock im Tal spielte 2019 auch die Duisdorfer Band Coldstack. Foto: Stefan Knopp/knopp

Bonn Das Derletalfest und Rock im Tal haben 2019 erstmals zusammen stattgefunden. Nach zwei Jahren Pause gibt es am 13. August wieder Musik und vieles mehr im Derletal. Nun haben die Organisatoren bekannt gegeben, was die Besucher erwartet.



Das Programm für Derletalfest und Rock im Tal steht. Sieben Bands treten bei der Veranstaltung am 13. August auf. „Das Programm ist schön gemischt – Pop, Rock, Soul, Reggae, Ska. Für jedermann ist was dabei“, sagt Dennis Schreiner, der überwiegend für den musikalischen Teil verantwortlich ist.

2018 fanden das Musikfestival und das Derletalfest, das die Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg organisiert, erstmals gemeinsam statt. Nach zwei Jahren Pause wegen Corona geht es nun wieder los. Dabei wird den Gästen mehr geboten als nur Live-Musik. Darum hat sich Thomas Uhlich von der Bezirksverwaltungsstelle gekümmert.

Allerdings begann 2022 für ihn alles andere als optimal. In den ersten Wochen des Jahres bekam er eine Absage nach der anderen – vom Shanty Chor, vom THW, von Schulbands, vom Damenkomitee Blau-Weiß. Damit fehlte nicht nur Programm für die zweite Bühne, sondern auch die Getränkeversorgung auf einer der beiden Wiesen, die bis dahin genutzt wurden.

„Ich hatte immer im Hinterkopf, dass viele Vereine durch die letzten beiden Jahre Probleme hatten“, sagt Uhlich. „Deswegen hatte ich eine Alternative.“ Die sieht nun so aus, dass es nur eine Bühne gibt und die Veranstaltung nur auf der unteren der Wiesen im Derletal stattfindet.

Erstes Konzert um 14 Uhr

Die ersten Musiker gehen an dem Samstag um 14 Uhr auf die Bühne: Der Soul Sound von Afra und ihrer Band ist inspiriert von Jazz, Funk und Pop. In den deutschsprachigen Texten geht es um die Höhen und Tiefen des Lebens, um Hoffnung und Enttäuschung. Danach übernehmen The Shift. Das Trio aus Gitarre, Schlagzeug und Bass spielt „guten alten Rock“, heißt es.

Im Anschluss können sich die Besucher auf den Soul von Heen freuen, der gelegentlich auch ein bisschen rappt. Mit Pale Heart folgt eine Band, die Bluesrock spielt, der von den Größen der 60er und 70er inspiriert ist. Danach wird es eng auf der Bühne, wenn die neun Musiker von The Slapstickers Ska in modernem Gewand spielen.

Als vorletzte Band tritt The Legendary Ghetto Dance Band auf, die nach eigener Auskunft bis zum Exzess spielen – und zwar Hip-Hop, Alternative Rock und Dancehall. „Die sind einfach gut und 2019 gut angekommen“, sagt Schreiner. Eigentlich achte er darauf, dass Bands nicht zweimal hintereinander auftreten, aber wegen der zweijährigen Pause gehe das schon in Ordnung. Zum Abschluss wird es rockig und laut, wenn Ninetyfour X das Tal mit ihrem Sound beschallen, der an Bands wie Pearl Jam oder Nirvana erinnert.

Hardtberger Vereine präsentieren sich

In den Pausen zwischen den Auftritten der Bands können sich die Hardtberger Vereine präsentieren. Mit dabei sind unter anderem die KG Lessenicher Sterne, die Bonn Square Dance Group und KG Narrenzunft Endenich. Im Tal dabei sind an dem Tag auch die Circusschule Don Mehloni und Jugendeinrichtungen aus dem Stadtbezirk, die ein Programm für Kinder anbieten: Die Circusschule tritt zu jeder vollen Stunde auf, am Stand des Roten Kreuzes können Teddys verarztet werden, und das Jugendzentrum Brüser Berg bietet eine alkoholfreie Cocktailbar an, wo sich Kinder selbst einen Drink mixen können.