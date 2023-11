Stände und Programm Das erwartet die Besucher beim Adventsmarkt in Duisdorf

Duisdorf · Das Zentrum in Duisdorf verwandelt sich am Wochenende wieder in ein winterliches Dorf. Die Vorbereitungen am Schickshof laufen. Was die Besucherinnen und Besucher auf dem Adventsmarkt erwartet.

28.11.2023 , 12:00 Uhr

Der Adventsmarkt an der Rochusstraße in Duisdorf öffnet am Wochenende wieder seinen Türen. (Archivbild) Foto: Roland Kohls





Von Robin Bärhausen