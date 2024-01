Große Karnevalsparty für Kinder: Das erwartet die Besucher beim Kinderkostümfest in Bonn

Da hat man über die Jahre schon etliche Mitmachspiele gesehen. Die Pänz können dafür auf die Bühne kommen, und bei Auftritten ist davor viel Platz zum Tummeln. Prinz Cornelius I. und Bonna Carina I. haben sich wieder angekündigt, außerdem Kinderbonna Marie II., allesamt in den Tagen vorher frisch proklamiert. Kinderprinz Peter IV. wird laut Mockenhaupt nicht da sein können. Außerdem stehen die Kadetten der Bonner Ehrengarde auf dem Plakat und die Legend of Dance Minimäuse zeigen auch, was sie schon können.