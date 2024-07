Paias, benimm dich! Das erwartet die Besucher der Kirmes in Endenich

Lieber Paias von Endenich, du weißt schon, was dir blüht, wenn du vom 19. bis 21. Juli nicht für schönstes Wetter sorgst? Die Leute haben in diesem Sommer schon genug Regen gesehen, ihre Kirmes wollen sie genießen! Also, rheinischer Kirmesmann, sei nett zu den Ausrichtern vom Ortsausschuss und von Lupe Events, denn die haben es in der Hand, was am Ende dieser drei Tage mit dir passiert.