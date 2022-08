Veranstalter kündigt Neuerungen an : Das erwartet die Besucher der Kirmes in Röttgen

Endlich wieder Kirmes: In Röttgen können sich die Kinder auf verschiedene Karussells freuen - wie auf diesem Foto von 2019. Foto: Stefan Knopp

Röttgen In Röttgen findet an Wochenende (26. bis 28. August) nach zweijähriger Pause wieder die Kirmes statt. Dafür hat der Festausschuss sich einige Neuerungen überlegt - und eine bekannte Band als musikalischen Höhepunkt engagiert.



Von Gabriele Immenkeppel

Zwei Jahre lang mussten große und kleine Röttgener coronabedingt auf das beliebte Event verzichten. In diesem Jahr geht es endlich wieder rund zwischen Grundschule und der Katholischen Pfarrkirche in Nachbarschaft zum Kottenforst: Am kommenden Wochenende (26. bis 28. August) drehen sich bei der Röttgener Kirmes nach langer Pause wieder die Karussells, treffen sich Alteingesessene und Neubürger, um gemeinsam zu feiern.

„Wir hoffen, dass sich alle im Ort genauso auf das kommende Wochenende freuen, wie wir vom Festausschuss. Schließlich haben wir lange an einem abwechslungsreichen Programm getüftelt, bei dem für jeden etwas dabei ist“, verspricht Stefan Zimmermann vom Festausschuss, der die Kirmes in Kooperation mit dem Veranstalter „LuPe Events“ organisiert hat.

Geboten wird jedoch nicht nur Traditionelles. „Nein“, erklärt Zimmermann. Mit einigen Neuerungen will man nach langer Pause endlich wieder durchstarten. Dazu zählt unter anderem, dass nicht mehr die Ortsvereine für das leibliche Wohl der Gäste sorgen. Vielmehr werden Foodtrucks besondere Spezialitäten servieren. Gyros, Tapas und Paella, oder doch lieber Kartoffelspezialitäten mit verschiedenen Toppings? Kein Problem. Für jeden Geschmack gibt es etwas Köstliches zu essen.

Ein Festzelt gibt es dieses Mal nicht

Ein Festzelt wird es in diesem Jahr ebenfalls nicht geben. „Alle Veranstaltungen werden wir als Open-Air-Event durchführen“, sagt Zimmermann. Was zur gleichen Zeit im Bonner Hofgarten funktioniert, das ist schließlich auch in Röttgen möglich. Anziehungspunkt für die Kinder werden sicher die verschiedenen Karussells sein, die sich unweit des Sportplatzes drehen. Dort stehen Autoscooter, Kinderkarussell, Kinderkettenkarussell sowie viele Buden, an denen die jüngsten Besucher ihr Geschick beim Entenangeln und Pfeilewerfen unter Beweis stellen können.

Los geht es am Freitag (26. August) um 17 Uhr. Offiziell eröffnet wird der Festmarathon am Herzogsfreudenweg dann um 19 Uhr, wenn Bürgermeisterin Gabi Mayer gemeinsam mit Christian Bedarf, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde in Röttgen und Ückesdorf, das erste Fass anschlagen wird. Anschließend heizen den Besuchern das Trompeterkorps „Eefelkank“ sowie DJ Holgi so richtig ein.

Der Liveauftritt der „Klüngelköpp“ gegen 20.30 Uhr wird der Höhepunkt der Festveranstaltung am Samstag (27. August) sein. Bevor die kölsche Mundart-Band die Zuschauer zum Tanzen und Mitsingen bringt, hoffen die Organisatoren des Andheri- sowie des beliebten Kinderflohmarkts ab 13 Uhr auf dem Festgelände auf Kundschaft.

Am Sonntag wird nach der Messe traditionell Sauerbraten serviert, um 18 Uhr spielen „Tacheles“, bevor um 19 Uhr die Zachaiasverhandlung beginnt.