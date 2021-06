Sanierung des Duisdorfer Rathauses : Das Gebäude strahlt wieder

Duisdorf Die Fassadensanierung des denkmalgeschützten Rathauses in Duisdorf wurde jetzt mit Verzögerung abgeschlossen. Positive Resonanz aus der Bürgerschaft ist zu vernehmen.

Das Rathaus an der Villemombler Straße hat einen neuen Anstrich. Wie die Stadtverwaltung auf GA-Nachfrage mitteilte, sind die Sanierungsarbeiten in der vergangenen Woche abgeschlossen worden. Den Duisdorfern gefällt der neue Look ihrer Bezirksverwaltungsstelle.

Von ihrer Boutique aus hat Brigitte Finette in der Rochusstraße einen direkten Blick auf das Duisdorfer Rathaus. Die Inhaberin freut sich über die kürzlich erfolgte Sanierung. „Mir gefällt es sehr gut, es ist ein viel schönerer Anblick als wie zuvor und es war sehr nötig, da das Gebäude ganz schön angegriffen war“, sagt die Duisdorferin. Nun strahlt die Fassade wieder bis zum Laden. „Man konnte Duisdorf ein bisschen verschönern“, befindet Finette. Ein Duisdorfer, der gerade die Ampelkreuzung zum Rathaus quert, waren die Veränderungen an der Außenfassade bislang nicht aufgefallen. „Es sieht gut aus“, sagt der Spaziergänger als er darauf angesprochen wird.

Hatten sich vor 50 Jahren die Verantwortlichen noch ohne viel Aufhebens für ein leuchtendes Weiß mit Schattierungen entschieden, kam das für die Mitarbeiter der Unteren Denkmalbehörde bei der Sanierung von Fassade und Fenstern jetzt nicht mehr infrage. Die neue Fassadengestaltung wurde in Anlehnung an historische Befunde erarbeitet.

Bislang war die längst fällige Sanierung am nicht vorhandenen Geld gescheitert. Seit mehr als zehn Jahren hatten die Bezirkspolitiker mit wachsendem Nachdruck eine Sanierung gefordert. 2016 wollten die Mitglieder der Bezirksvertretung Hardtberg sogar aus Mitteln des Gremiums 40 000 Euro zur Verfügung stellen, um die Sanierung an dem Gebäude wenigstens anzuschieben. Das Rathaus wurde im Laufe der Zeit mehrmals erweitert, nicht immer in Anlehnung an den vorherrschenden Baustil.