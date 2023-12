Gemüse-Peter geht in den Ruhestand Das Geheimnis eines guten Markthändlers

Rückzug

Sechs Jahre lang hatte Annika Simons den Duisdorfer Wochenmarkt angefahren, jetzt trifft man sie stattdessen in Beuel und Euskirchen an. Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen. „Ich habe in Duisdorf meine Selbstständigkeit mit Wild und Geflügel begonnen.“ Sie habe alles versucht, sagt sie, kam dann aber zu der Erkenntnis, „dass ich länger schon wirtschaftlich nicht mehr begründen kann, warum ich da noch mit meinem Wagen bin“. Deshalb habe sie die Reißleine gezogen.

„In Duisdorf wird das Angebot nicht angenommen“, sagt Simons. Auch ein Fisch- und ein Kaffeewagen hätten es dort versucht, seien aber bald wieder abgesprungen. „Ich würde sagen, dass die Lust, das Interesse, das Kaufverhalten der Duisdorfer sich nicht so zeigt, dass auf dem Wochenmarkt eingekauft wird. Das hat mit der Einkaufskultur zu tun.“ Das Kaufverhalten der Leute auf dem Beueler Wochenmarkt sei ein „himmelweiter Unterschied“ zu dem in Duisdorf. „Die Beueler sind ganz treue Marktkunden.“ Auch der Auftakt in Euskirchen sei gelungen. Diese Märkte seien auch Orte der Begegnung, und all das habe sie in Duisdorf nicht erlebt, sagt Simons. kpo