Mehr Naturpädagogik Das haben die Duisdorfer Waldfreunde vor

Es tut sich was beim Grillplatz der Waldfreunde. Das alte morsche Klettergerüst ist in Teilen abgebaut, an die Elemente, die noch in Ordnung sind, soll etwas Neues angebaut werden. Die Holzlieferung, eine Spende aus Leergutsammlungen vom Duisdorfer Rewe-Supermarkt wird in den nächsten Tagen erwartet, sagt die Vereinsvorsitzende Olga Nelles. Dann wird fleißig gebaut: Bis zum Wald- und Spielefest am Sonntag, 23. Juni, möchte man gerne fertig sein.