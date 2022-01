Bezirksvertretung Hardtberg : Das haben Politiker bisher auf den Weg gebracht

Hardtberg Eine wichtige Entscheidung der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk war das einstimmige Ja zu Wohnungen auf dem ehemaligen Schamotte-Gelände. In den insgesamt sieben Sitzungen gab es aber auch Zoff – beispielsweise wegen der Verwendung des Feuerwehrtopfs.



Auf die Frage, was in den anderen Stadtbezirken besser läuft, reagieren Hardtberger Bezirksverordnete wortkarg oder bodenständig. Vergleich ist nicht möglich, sagt der eine. Vieles läuft hier besser, die andere. Was aber tatsächlich im Gegensatz zu den anderen fehlt, war über lange Zeit ein Stadtplaner für den Hardtberg, damit Projekte endlich weiterentwickelt werden. Das ist nicht gut, finden alle.

Sieben Mal hat die Bezirksvertretung Hardtberg im vergangenen Jahr getagt, diskutiert und Beschlüsse gefasst. Welche wichtigen Entscheidungen wurden getroffen? Was steht auf der Liste für das neue Jahr? Das hat die Redaktion alle Fraktionen und Parteien gefragt - CDU, Grüne, SPD und FDP haben geantwortet.

■ Wie haben sich die Parteien bei der Zusammenarbeit arrangiert?

„Die Zusammenarbeit mit dem Mehrheitsbündnis läuft außerordentlich gut“, sagt Grünen-Bezirksfraktionssprecherin Jutta Brodhäcker. „Funktioniert sehr gut innerhalb der Mehrheit“, urteilt SPD-Bezirksfraktionssprecher Dominik Loosen. Mit der CDU haben laut deren Bezirksfraktionssprecher Bert Moll Grüne, SPD und Bürger Bund Bonn – also nicht die Linke – „verabredet, bei Bedarf und Übereinstimmung interfraktionelle Anträge zu besprechen. Für die FDP sagt Frank Thomas, dass eine Zusammenarbeit mit den anderen Parteien punktuell erfolgt.

Einstimmige Beschlüsse sind dennoch keine Seltenheit. Beispielsweise bei der Verteilung des Feuerwehrtopfs auf den Ortsfestausschuss Duisdorf und die Ortsausschüsse Brüser Berg und Lengsdorf für Vereinsprojekte. Ein heftiges Donnerwetter gab es in der Bezirksvertretung allerdings, als die CDU diesen Beschluss umwidmen wollte, um die hochwassergeschädigten Hubertus-Schützen zu unterstützen. Das Mehrheitsbündnis fand eine Lösung und damit auch Geld für die Schützen. Aber zumindest die Grünen tragen der CDU die Vorgehensweise nach.

■ Was waren 2021 die wichtigsten Entscheidungen der Bezirksvertretung?

An erster Stelle steht der einstimmige Zielbeschluss zur Bebauung des ehemaligen Schamotte-Geländes in der Duisdorfer Mitte. Wie berichtet, will der Eigentümer, die KölnGrund Haus- und Grundbesitz GmbH dort 70 bis 120 Wohnungen und eine Kita bauen. Bis dort Häuser stehen, wird jedoch Zeit vergehen. Zunächst muss der Investor einen Wettbewerb mit mindestens acht Architekturbüros ausschreiben, wie das künftige Quartier aussehen kann.

Einstimmig ist die Bezirksvertretung dem Antrag von Grünen und SPD gefolgt, die öffentlichen Mülleimer – zunächst auf der Rochusstraße - mit Pfandringen zu versehen, damit Passanten ihr pfandpflichtiges Leergut dort abstellen können.

Auf den Weg gebracht hat die Bezirksvertretung ebenfalls einstimmig, dass die Rochusschule einen Erweiterungsneubau mit Mensa bekommt.

Als die Fällung von zwei riesigen Ahornbäumen auf Höhe der Rochusstraße 18 auf der Tagesordnung stand haben die Grünen Zähne gezeigt. Gegen das Votum der Verwaltung sowie der Baumkommission und gegen die Stimmen von CDU und FDP wurde der Antrag abgelehnt. Die Verwaltung wollte fällen lassen, obschon aktuell keine akute Gefahrensituation bestehe, aber zu erwarten sei, dass Gehwegschäden mit fortschreitendem Wurzelwachstum noch zunehmen werden.

■ Stichwort Burgweiher-Carré – wie soll es weitergehen?

Zuletzt 2013 hatten die türkischen Brüder Ümit-Ali und Servet Sengül den zweiten Versuch gestartet, das Projekt Burgweiher-Carré umzusetzen. Geplant war ein Wohn- und Geschäftshaus. Dazu wollte die Stadt ihr angrenzendes, rund 1400 Quadratmeter großes Grundstück an die Investoren verkaufen. Der Rat hatte der Bebauung zugestimmt. Doch dann bliesen die Investoren das Projekt überraschend ab; die Finanzierung war geplatzt.

Alle Parteien haben das Burgweiher-Carré auf der Liste. „Wir sind am Thema dran“, sagt beispielsweise Dominik Loosen (SPD). „Das Areal leidet unter den Eigentumsverhältnissen mit privaten und öffentlichen Flächen“, erläutert Bert Moll (CDU). Dass die Verwaltung eine Planung für das Gelände, das jetzt hauptsächlich als Parkplätze genutzt wird, in das ausstehende integrierte Entwicklungskonzept für Hardtberg einarbeiten will, findet die CDU-Fraktion nicht zielführend. Besser sollten die Flächen auf beiden Seiten der Straße am Burgweiher als ein planerischer Raum betrachtet werden, so Moll. Für Frank Thomas (FDP) zeichnet sich jetzt schon ab, dass die ursprünglich geplante Einkaufsmall mittlerweile keine Option mehr ist.

■ Ein Quartiersmanagement für Medinghoven hat die Verwaltung zu den Akten gelegt. Will die Politik das hinnehmen?

Ein klares Nein von CDU, Grünen, SPD und FDP. Bert Moll (CDU) wird deutlich und spricht von einer „Fehleinschätzung der Verwaltung“.

■ Wie wichtig ist für Sie das Thema Sicherheit und Sauberkeit im Stadtbezirk?

„Hardtberg ist weder dreckig noch unsicher“, sagt Jutta Brodhäcker (Grüne). Wenn Missstände – Müll oder fehlende Beleuchtung – auffielen, würden sie per Antrag in der Bezirksvertretung behoben. Sicherheit und Sauberkeit sind „sehr wichtige Themen“, stellt Dominik Loosen (SPD) klar, die aber vor allem „sozialpolitisch aufgegriffen werden müssen“. Frank Thomas (FDP) hält sie für wichtige Standortfaktoren. Für Bert Moll (CDU) besteht ein Problem in den Zuständigkeiten verschiedener Ämter, so dass manche Dreckecken nur unregelmäßig gesäubert würden, etwa Randbereiche von Parkbuchten. Bestes Beispiel sei die Parkanlage am Burgacker, wo Müll lange liegen bleibe. In Sachen Sicherheit sei die Ordnungsverwaltung gehalten, Treffpunkte von Jugendlichen etwa an der Rochuskirche besser in den Blick zu nehmen.

■ Was steht 2022 ganz oben auf Ihrer Todo-Liste?

„Der Ausbau der Westbahn muss vorankommen“, setzt Bert Moll (CDU) Prioritäten. Mit der geplanten Erweiterung des Behördenstandortes an der Rochusstraße müsse eine bessere ÖPNV-Anbindung einhergehen. Im Fokus hat die CDU zudem die Situation der Geschäftsstraßen, „damit der Stadtbezirk nicht zum reinen Wohnstandort wird“ und die Fortentwicklung des Sportstandortes. Für Frank Thomas (FDP) ist es ganz konkret die Sanierung des Hardbergbads. Wichtiger Aspekt für die Grünen ist Barrierefreiheit. „Außerdem wollen wir dafür sorgen, dass auch im kleinen Rahmen Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt werden wie etwa bienenfreundliche Pflanzen und ausgebaute Radwege“, so Brodhäcker. Wohnen ist für Dominik Loosen (SPD) ein vorrangiges Thema.