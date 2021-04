Evangelische Jugend : „Das haben wir noch nie gemacht“

Bonn Die Studentin Fiona Paulus ist neue Vorsitzende der Evangelischen Jugend im Rheinland. Die 23-Jährige ist schon lange für die Kirche aktiv.

Frischer Wind aus Bonn weht ab sofort in den Gremien der Evangelischen Kirche im Rheinland. Die Bonner Physikstudentin Fiona Paulus ist zur neuen Vorsitzenden der Evangelischen Jugend gewählt worden. „Ich wünsche Ihnen für die mit diesem Amt verbundenen Aufgaben viel Geistesgegenwart, gute Mitstreiterinnen und Mitstreiter sowie Gottes Segen“, gratulierte der 23-Jährigen am Sonntag Manfred Rekowski, der Noch-Präses der vom Niederrhein bis Saarbrücken reichenden Landeskirche. Die Landeskirche und er selbst hätten schon gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Paulus gesammelt, erläuterte Rekowski. „Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass sich diese konstruktive Zusammenarbeit auch in neuer personeller Formation gut fortsetzen wird.“ Paulus sitzt damit dem beschlussfassenden Organ der Evangelischen Jugend im Rheinland vor, das zweimal im Jahr tagt. Sie folgt im neuen Ehrenamt auf Miriam Lohrengel, deren Stellvertreterin sie in den vergangenen vier Jahren war.