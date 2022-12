Interview mit dem Bonner Roberto Lepore von der Handwerkskammer : „Das Handwerk kämpft immer mit seinem Image“

Hardtberg Roberto Lepore ist bei der Handwerkskammer dafür zuständig, junge Menschen für Handwerksberufe zu gewinnen. Im Interview spricht über das Image des Handwerks und darüber, ob es in der Region künftig noch schwieriger wird, Handwerker zu bekommen.

Warum wollen junge Menschen offenbar lieber in den Hörsaal als in die Werkstatt?

Roberto Lepore : Ich glaube nicht, dass alle in den Hörsaal wollen. Es gibt immer noch viele, die ihren Weg in die duale Berufsausbildung finden. Es ist allerdings schon richtig, dass die Ausbildung bei vielen jungen Menschen nicht mehr oben auf der Wunschliste steht. Das hat ganz vielfältige Gründe, auch die Eltern spielen eine große Rolle.

Lepore : Das Handwerk kämpft immer mit seinem Image. Es ist aber heute viel moderner, als es wahrgenommen wird. Im Elektronik-Handwerk zum Beispiel gab es in den letzten 15 Jahren eine unglaubliche Entwicklung, die noch nicht in den Köpfen der Menschen angekommen ist. Ich denke aber nicht, dass Eltern mit akademischem Hintergrund ihre Kinder zwangsläufig an der Uni sehen wollen.

Lepore: Es gibt Gymnasien, mit denen wir kooperieren, dort gibt es auch immer wieder junge Menschen, die sagen: Ich schaue mir das Handwerk mal ein bisschen näher an. Manchmal gibt es auch Lehrer, die ihre Schüler gar nicht im Studium sehen und dann Alternativen aufzeigen. Es gibt aber auch Gymnasien, die sich komplett verschließen und sagen: Alle unsere Schüler gehen studieren. Was uns an den Gymnasien immer wieder erstaunt: Die jungen Leute haben sehr wenig berufliche Orientierung. Sie haben nicht nur wenig Infos zur dualen Berufsausbildung, sondern generell darüber, was sie nach dem Abitur machen können.