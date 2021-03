Kostenpflichtiger Inhalt: Projekt der Stadt : So soll das Hardtberger Zentrum attraktiver werden

Die Rochusstraße in Duisdorf soll attraktiver werden und mehr Besucher anlocken. Foto: Benjamin Westhoff

Duisdorf Die Stadt will die Innenstädte von Hardtberg, Beuel und Bad Godesberg attraktiver machen. Dafür gibt es Fördergelder vom Land NRW. Der Plan ist, Berater in die Bezirke zu schicken. Was sollen die bewirken?