Bürger engagieren sich Das ist die Preisträgerin des Duisdorfer Esels

Kennen kann man Starke nicht nur als Vorsitzende des Partnerschaftskommitees, denn sie ist vielseitig aktiv: im Karneval, als Angehörige des Damenkommitees oder auf dem Adventsmarkt, auf dem sie gemeinsam mit ihrer Frauengruppe namens Rebläuse einen Stand betreibt. Die Einnahmen spende ihre Gruppe für soziale Zwecke. Und dann ist sie auch politisch aktiv, bei der Frauenunion und bereits seit 20 Jahren in der Bezirksvertretung und im Ortsvorstand. Sie sei gerne in der Kommunalpolitik tätig, da man da mit den Menschen direkt in Kontakt treten und auf ihre Probleme eingehen könne. „Es macht Spaß mit anderen Menschen zusammen zu kommen und auch was für die Menschen zu tun“, sagt sie.