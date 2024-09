Leiter des Nachbarschaftszentrums Brüser Berg „Das ist kein Problembezirk“

Es sind wirklich erste Eindrücke vom Brüser Berg, die Olaf Möller derzeit sammelt. In der Mittagspause. Sein neuer Arbeitsplatz ist nämlich das Nachbarschaftszentrum (NBB). Er ist der neue Leiter und bringt einen unverstellten Blick auf das Leben in dem Stadtteil mit und damit auch darauf, was die Bewohner – die Nachbarn – brauchen, was ihnen fehlt. Eins kann er bereits festhalten: „Das ist kein Problembezirk.“