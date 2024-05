„Ich mache das hier eher wegen der Gemeinschaft“ Das motiviert zwei junge Bonner Konfirmandinnen

Die Zeiten, als die Konfirmation eine Selbstverständlichkeit war und aus tiefster Glaubensüberzeugung heraus begangen wurde, sind vorbei. Frieda macht nicht mit, um ihren Glauben zu festigen. „Für mich ist Gott immer da“, sagt die 13-Jährige, die als eine von 30 Jugendlichen am Wochenende in der Endenicher Trinitatiskirche konfirmiert wird. „Ich mache das hier eher wegen der Gemeinschaft.“ So sieht es auch ihre Freundin Merle (14). Sie fühlt sich Gott verbunden: „Ich hoffe, dass er immer für mich da ist.“