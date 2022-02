Neue Veranstaltung auf der Rochusstraße : Das planen Duisdorfer Geschäftsleute in diesem Jahr

Die Veranstaltungen der Wirtschafts- und Gewerbegemeinschaft sollen Leben auf die Rochusstraße bringen. Foto: Benjamin Westhoff

Duisdorf Die Geschäftsleute in Duisdorf ächzen unter den Folgen der Corona-Pandemie. So beschreibt es Gisbert Weber, Vorsitzender der Gewerbegemeinschaft Hardtberg. Für 2022 stellt der Verein seine Pläne zur Belebung des Zentrums vor - darunter eine ganz neue Veranstaltung.



Gisbert Weber blickt zuversichtlich auf die kommenden Monate. „Ich habe das Gefühl, die Politik wird dem Handel keine weiteren Belastungen auferlegen“, sagt der Vorsitzende der Wirtschafts- und Gewerbegemeinschaft Hardtberg. Das sei bei Omikron anders als bei vorherigen Varianten des Corona-Virus. Dass die Corona-Pandemie dafür gesorgt hat, dass weniger Passanten im Zentrum unterwegs waren, darüber sind sich die Geschäftsleute einig. Viele klagen über die Einbußen, die sie erlitten haben. „Die Leute ächzen aus dem letzten Loch“, sagt Weber über die derzeitige Situation.

Damit wieder mehr los ist in der Fußgängerzone in Duisdorf, hat sich die Gewerbegemeinschaft Ende Januar zusammengesetzt und sich ein Programm überlegt: Am Samstag, 26. März, ist der erste Termin, den sich die Bonner in ihre Kalender eintragen können. Dann soll sich das Zentrum in eine Art Rallyestrecke verwandeln, auf der es um die Themen Gesundheit und Bewegung geht. „Wir sind bei der Planung“, sagt Weber.

Konkretes will er dazu aber nicht preisgeben. In der kommenden Woche wolle sich die Gewerbegemeinschaft treffen, um die Plänen zu konkretisieren. Es würden derzeit auch noch Geschäftsleute gesucht, die sich an der Aktion beteiligen wollen. „Wir wollen die gesamte Kompetenz der Fußgängerzone in Sachen Fitness, Gesundheit, Spiel und Spaß zeigen, und das natürlich draußen vor den Türen der Geschäfte“, sagt Weber.

Osterhase und Weihnachtsmann kommen

Zu Ostern wird der Osterhase wieder in der Fußgängerzone unterwegs sein, um Geschenke an Kinder und Erwachsene zu verteilen. Diese Aktion gehöre fest zum Programm, seit er im Vorstand der Gewerbegemeinschaft ist, sagt Weber – und sie werde sehr gut angenommen. Gleiches gelte für den Besuch des Weihnachtsmannes. In diesem Jahr gibt es zudem noch einen Adventskalender.

Die Idee dazu ist in Zusammenarbeit mit Sophie Büchner entstanden. Die Stelle der Bezirksmanagerin wird aus dem Sofortprogramm der Landesregierung NRW zur Stärkung der Innenstädte finanziert. Bonn hatte 300.000 Euro bekommen – jeweils 100.000 Euro für die drei Stadtbezirke Hardtberg, Beuel und Bad Godesberg.

Büchner soll helfen, das Duisdorfer Zentrum zu beleben. „Wir haben sowas Ähnliches wie den Kalender schon gemacht“, sagt Weber. Nun ist der Plan, ein gedrucktes Exemplar im Stadtbezirk zu verteilen. Hinter den Türchen sollen sich Rabatte für Duisdorfer Geschäfte verstecken oder andere kleine Überraschungen für die Kunden.

Weihnachtsbeleuchtung wird nun abgehängt

Zum Thema Weihnachten hat Weber noch weitere Informationen. Zuletzt war in den sozialen Medien die Weihnachtsbeleuchtung ein Thema, die noch in der Rochusstraße hängt. „Die wird die Tage abgebaut“, sagt Weber. Bisher sei es nicht möglich gewesen, für die Arbeiten einen Hubwagen zu vernünftigen Preisen zu mieten.

Ihr Stadtbezirksfest veranstaltet die Gewerbegemeinschaft in diesem Jahr vom 10. bis 12. Juni. Es war aus der Gewerbeschau hervorgegangen und fand erstmals 2019 statt. In den folgenden Jahren musste es wegen Corona aber ausfallen, nun sieht der Plan vor, dass es am Samstagabend wieder ein Konzert geben wird und dass am Sonntag die Geschäfte geöffnet haben.