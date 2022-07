Start-Up-Wettbewerb : Das sind die Ideen der Bonner Unternehmerinnen von morgen

Duisdorf Schüler des Helmholtz-Gymnasiums haben Ideen für ein Start-up entwickelt - etwa eine App, mit der sich ältere Menschen im Supermarkt Preise oder Inhaltsstoffe von Produkten vorlesen lassen können. Eine Fach-Jury zeichnete die beste Entwicklung aus.

18 Schüler der elften Klasse waren dieses Jahr Teil des Kurses und haben in Gruppen insgesamt fünf Start-Up Ideen entwickelt. Diese haben sie vor Kurzem einer Bonner Fach-Jury vorgestellt, die aus Vertreter der Deutschen Post, Sparkasse, Industrie- und Handelskammer und des Amtes der Wirtschaftsförderung bestand.

Nour und ihre Mitschülerinnen haben bei ihrem Produkt vor allem an ältere Menschen gedacht, die nicht mehr so gut sehen und deswegen Hilfe beim Einkaufen benötigten. An Senioren richtet sich auch die Entwicklung von Nick Oletzky und Piran Maktad: „Wir haben einen Blumenzwiebelspender entwickelt.