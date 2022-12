Heizung ist defekt : Das sind die Reaktionen auf die Schließung des Hardtbergbads

Duisdorf Das Hardtbergbad bleibt wegen einer defekten Heizung eine Woche lang geschlossen. Hier zeigt sich wieder mal, wie marode die Bonner Bäder sind. Das sagen Schulen, Vereine und die Politik zur derzeitigen Situation.

Es gibt wieder schlechte Nachrichten aus den Bonner Schwimmbädern: Das Hardtbergbad kann bis zum Ende der Woche nicht mehr öffnen. Am Dienstag teilte das Presseamt mit, der Grund sei ein Rohrbruch in der Heizungsanlage, durch den Wasser in den Hauptstromverteiler lief. Laut Stadt haben die Reparaturen bereits am Montag begonnen und sollen bis Freitag beendet sein. Von der vorübergehenden Schließung sind auch Schulen und Vereine betroffen.