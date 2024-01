Quartiersmanagement in Bonn Das Stadtteilbüro hält Medinghoven zusammen

Trotz Übereinstimmung gibt es aus Sicht der Verwaltung sehr unterschiedliche Bedarfe in den beiden Stadtteilen. Dem soll im Rahmen der Förderung künftig mehr Rechnung getragen werden. Schnelle Hilfe vor Ort – so lässt sich die Arbeit der beiden Stadtteilbüros definieren. In einer Analyse im Rahmen eines vom Land geförderten Quartiersprojekts in Medinghoven heißt es, die Mitarbeitenden – Ansprechpartner sind Reinhard Jansen und Irini Dieck – „geben der Stadtteilarbeit ein Gesicht“ und seien im Quartier gut vernetzt. Unterstützt und organisiert werden in der angemieteten Wohnung an der Briandstraße Gruppen- und Bildungsangebote, unter anderem Nachhilfe, Deutsch- und Nähkurse.