Arbeiten mit riesigem Kran : Das steckt hinter der Sperrung des Hermann-Wandersleb-Rings

Mit einem Kran hoben die Arbeiter den Funkmast auf das Dach des Hauses am Hermann Wandersleb Ring. Foto: Benjamin Westhoff

Endenich Drei Tage lang war ein kurzer Abschnitt des Hermann-Wandersleb-Rings gesperrt, weil ein Kran dort Platz brauchte. Was hatte es mit den Arbeiten auf sich?



Von Dennis Scherer

Die Maschine braucht ordentlich Platz – zwei Spuren des Herman-Wandersleb-Rings, um genau zu sein. In schwarzen Buchstaben steht auf dem Gefährt „MK 140 Plus – The Big One.“ Und an diesem Mittwoch hat der Große gerade einen Mobilfunkmast auf das Haus an der Theodor-Litt-Straße gehoben.

Für die Arbeiten ist ein Teil des Rings, auch die Umweltspur, mit rot-weißen Baken abgesperrt. Dort steht nicht nur der Kran, der auf rund 40 Meter ausgefahren ist, sondern auch ein weiterer Wagen, in dem ein Kollege des Kranfahrers sitzt. Er sagt: „Das hier ist das Nonplusultra der mobilen Faltkräne.“

Drei Tage haben die Arbeiten gedauert. In dieser Zeit standen auf dem gesperrten Abschnitt für den Verkehr nur zwei statt vier Spuren zur Verfügung. Während auf dem Dach noch ein Mann, der mit Seilen gesichert ist, am Mast arbeitet, sagt der Mitarbeiter im Auto: „Die Arbeiten sind gleich erledigt.“

Er ist erst seit Kurzem im Unternehmen. Hat noch keinen eigenen Kran, im Gegensatz zu dem Kollegen, der „The Big One“ gerade in der Kabine in 40 Metern Höhe steuert. „Der lässt sich bis auf 65 Meter ausfahren“, sagt der Mitarbeiter, der am Boden geblieben ist. Ein Arbeitsplatz mit guter Aussicht – und sogar klimatisiert. Allerdings funktioniere die Klimaanlage nicht immer so gut. Im Sommer werde es in der Kabine dann so heiß, dass an Arbeiten nicht mehr zu denken sei.

Die Montage eines Mobilfunkmastes sei entspannt, findet der Mitarbeiter. Sicherheit sei den Beteiligten in diesem Fall besonders wichtig. Er kenne das auch anders, wenn er auf dem Bau in kurzer Zeit etliche LKW entladen müsse.

Weniger entspannt ist der Mitarbeiter des Unternehmens, das dafür verantwortlich ist, den Masten auf dem Dach des Hauses zu installieren. Themen wie 5G sorgten bei einigen Leuten für Unmut, sagt er am Telefon. Seinen Namen und den des Unternehmens will er nicht in der Zeitung lesen.

Inbetriebnahme wird noch

eine Weile dauern