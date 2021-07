Neustart mit Sommertheater : Das Theater im Keller geht vor die Tür

Duisdorf Das Theater im Keller (TiK) geht vor die Türe – zwei volkstümliche Einakter von Anton Tschechow werden unter freiem Himmel aufgeführt

Nun wird nach acht Monaten coronabedingter Schließung das Freiluft-Spiel eine Lösung, um damit möglichst vielen Freundinnen und Freunden des etablierten Duisdorfer Amateurtheaters wieder einen vergnüglichen Abend bereiten zu können. Selbst eine Bewirtung wird in der Pause zwischen den zwei aufeinander folgenden volkstümlichen Einaktern von Anton Tschechow „Der Bär“ und „Der Heiratsantrag“ möglich sein. Sitte geht davon aus, dass mit diesem Angebot drei unterhaltsame samstägliche Sommerabende garantiert sein dürften. Erst Ende Juli und im August wird man dann wieder zu Aufführungen im Theatersaal des TiK spielen. „Nach den harten Corona-Lockdowns haben wir uns vorgenommen, unser Publikum mit einem volkstümlichen und etwas burlesken Auftakt wieder Appetit auf Theater zu machen“, so Sitte. Man spiele die beiden Stücke ganz linear und ohne zeitliche Anpassungen. „Ich denke, das Publikum ist intelligent genug, aktuelle Bezüge selber herzustellen“, lacht Sitte. „Das wird einfach richtig schönes Sommertheater.“ So eigne sich auch nicht jedes der von dem Ensemble einstudierten Stücke für eine Aufführung unter freiem Himmel, sagt der Theaterleiter, der seit 1996 die Geschicke des TiK lenkt und viele Stücke selber inszeniert. Um den Ausfall eines Ensemblemitglieds auszugleichen, wird der pensionierte Journalist auch als leicht cholerischer Vater in „Der Heiratsantrag“ zu sehen sein. „Da läuft so ziemlich alles schief, was schief laufen kann“, so Sitte. Ein Stück, in dem sich dezente Situationskomik mit einer satirischen Anspielung auf die verlogenen Sitten und die Spießigkeit des russischen Kleinadels vermischt, für den die Heirat wegen der aufwändigen Mitgiften vor allem eine Frage des Geldes anstatt der echten Liebe ist. Auch in dem Stück „Der Bär“, das Tschechow selbst als „Scherz“ bezeichnete, wird es um das Thema Geld und/oder Liebe gehen.