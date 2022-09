Stadt beteiligt Eltern und Kinder bei der Planung : Das wünschen sich die Bonner für einen ihrer Spielplätze

Neue Anlage an der Haberstraße : Stadt baut einen ungewöhnlichen Spielplatz in Bonn An der Haberstraße in Bonn soll bis zum Sommer ein neuer Spielplatz entstehen. Entsprechende Pläne für das 1500 Quadratmeter große Areal hat die Politik beschlossen. Was dort angelegt wird, unterscheidet sich von gewöhnlichen Spielplätzen.