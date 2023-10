Vernissage im Bonner Landgericht Das zeigt die Ausstellung „Verfolgt und vergessen“ im Landgericht

Im Februar 1940 wurde Maria Breuer mit einem Sammeltransport in das Konzentrationslager Ravensbrück deportiert: Das Schicksal des Bonner Waisenkindes, das – kaum erwachsen geworden – seinen Lebensunterhalt mit Prostitution bestreiten musste, ist eines von sieben, die eine Ausstellung im Bonner Landgericht in den Fokus nimmt. Auf verleugnete Opfer des Nationalsozialismus wollen die Veranstalter, der Verein für Gefährdetenhilfe (VfG) und die Gedenkstätte Bonn, mit der Schau aufmerksam machen, die am Donnerstagabend feierlich eröffnet wurde: „Verfolgt und vergessen“ soll Einblicke in die Situation sozialer Randgruppen geben und so einen oftmals übersehenen Aspekt der menschenverachtenden NS-Politik beleuchten.