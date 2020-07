Technische Probleme : Defekter Kompressor bremst Schwimmer im Hardtbergbad aus

Hardtberg Wegen eines defekten Steuerkompressors musste das Hardtbergbad am Samstagvormittag geschlossen bleiben. Mehrere Schwimmer mussten auf andere Bonner Bäder ausweichen.

Die abgewiesenen Gäste wären in anderen Bonner Bädern untergekommen. „Unsere anderen Bäder waren an diesem Vormittag noch nicht ausgelastet und konnten deshalb noch weitere Besucher annehmen“, so Hoffmann. Die Besucherzahlen sind in den Bonner Bädern wegen der Corona-Schutzmaßnahmen derzeit begrenzt.