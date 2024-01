Höchster Altenquotient in Bonn Der Brüser Berg ist alt geworden

Dass die Neubürger von einst nun durchschnittlich etwa 80 Jahre alt seien, hat Helmut Lambert festgestellt, der bei Neugründung des Brüser Bergs eines der letzten Grundstücke an der Celsiusstraße erworben hatte. Er beobachte, dass jetzt die nächste Generation von Familien in die Häuser eingezogen ist und in anderen Häusern nur noch ein oder zwei Personen lebten. Die Kinder der damaligen Neubürger haben den Brüser Berg oftmals schon in den 1990er Jahren zum Studium verlassen oder richteten sich ihr Leben an anderen Orten ein.