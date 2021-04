Duisdorfer Ortsfestausschuss sucht Unterstützer : Der Duisdorfer Esel steht wieder

Duisdorf Duisdorfer Ortsfestausschuss sucht nach Brand des Jubiläumsschildes nach finanziellen Unterstützern. Der bronzene Duisdorfer Esel steht mittlerweile wieder, nachdem er umgefahren worden war.

„Es ist zum Mäuse melken“, ärgert sich der Duisdorfer Ortsfestausschuss auf seiner Facebook-Seite. Bereits zum zweiten Mal hat der OFA in diesem Jahr einen Sachschaden zu beklagen. Im Februar wurde der bronzene Esel am Schickshof, das Wappentier des Vereins, von einem Unbekannten angefahren und aus der Verankerung gerissen. Nun folgte der Brand des hölzernen Willkommensschild an der Rochusstraße Höhe Hausnummer 289. Unbekannte hatten in der Nacht auf den 1. April die Jubiläumstafel und umliegende Mülltonen sowie bewegliche Gegenstände in Brand gesetzt.