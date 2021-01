Leerer Fußballplatz des 1. FC Hardtberg : Der gute Geist der Eselarena

Medinghoven Bernd Schmidt hält den geschlossenen Fußballplatz des 1. FC Hardtberg in Schuss. Mit den Spielern bleibt er online in Kontakt.

Bernd Schmidt ist aus der Übung. Den Fußball in der Luft halten, das können die meisten Spieler des 1. FC Hardtberg, dessen Vorsitzender er seit einer gefühlten Ewigkeit ist, inzwischen wohl besser als er. Aber momentan können sie es nicht zeigen, jedenfalls nicht auf der „Eselarena“ am Wesselheideweg. Der Sportplatz ist gesperrt, nur Schmidt darf von Vereinsseite darauf, einer muss ja den Platz warten, die Heizung überprüfen und sich über die elektronische Schließanlage aufregen. Er macht sich auch Gedanken darüber, wie er – wenn der Spielbetrieb irgendwann wieder aufgenommen werden kann – vor allem die Jugendlichen von der Couch auf den Kunstrasen bekommt.

Die Erwachsenen hätten es im Herbst nicht so mit der Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen gehabt, so Schmidt. Anders die Kinder: „Die haben größtes Verständnis für Masken und Desinfektion.“ Allerdings hätten sich einige Spieler auch sehr daran gewöhnt, ihre Freizeit auf dem Sofa zu verbringen, mit E-Sport zum Beispiel: Fußball an Konsole oder PC spielen statt auf dem Platz. Da könne es schwierig werden, sie wieder in das Schema Mannschaftssport zu integrieren. Aber die meisten hätten noch Lust auf Bewegung.