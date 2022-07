Endenicher Gründergeist : Der Honig kommt vom Meßdorfer Feld

Honig vom Meßdorfer Feld: Jonas Klingel mit seinen fleißigen Bienen. Foto: Stefan Knopp

Endenich Am Meßdorfer Feld haben sich Jonas Klingel und Paula Markwitz mit ihren Bienenvölkern selbstständig gemacht und stellen fachgerecht Honig her.



Ein gutes Honigjahr war 2021 nicht, sagt Jung-Imker Jonas Klingel. Es war zu nass, da blieben die Bienen in ihren Stöcken, und es gab zu wenig Sonnentage, die die Blumen auch benötigen, um Nektar zu entwickeln.

Für Klingel und seine Freundin Paula Markwitz war das aber gar nicht mal schlecht: Ein Ertrag wie in diesem Jahr hätte sie im letzten überfordert. Die beiden bauen sich gerade ein Standbein als Selbstständige mit ihrer Imkerei Klingel am Rande des Meßdorfer Feldes auf, und im vergangenen Jahr war Vieles noch in der Entstehung.

Dafür erhoffen sie sich jetzt eine gute Honigernte. Die Bienen tragen fleißig Nektar in die Stöcke, die aber auch noch nicht ganz entwickelt sind – da ist noch Potenzial für mehr Bienen und mehr Honig. „Durchschnittlich kann man 30 bis 40 Kilogramm pro Volk im Jahr ernten“, sagt er. Sie sind noch nicht so weit, von der Imkerei alleine leben zu können. Aber da wollen sie hin.

In Bonn die Imkerei gelernt

Klingel und Markwitz haben beide Tierwirt mit Fachrichtung Imkerei studiert, er in Bonn, sie in Celle, und darüber haben sie sich kennengelernt. Jetzt studieren sie noch weiter im Bereich Agrarwissenschaften. Klingel hat eine praktische Ausbildung in der Imkerei von Miljen Bobic am Jakobsweg absolviert. Jetzt hat er eine Fläche gleich nebenan gepachtet sowie einen Garten in der Nähe, in dem er am Sonntag für die Bürgerinitiative zur Erhaltung des Meßdorfer Feldes Besucher an das Handwerk Imkerei heranführte.

Honig made in Duisdorf

Hergestellt wird der Honig in Duisdorf unter den entsprechend hygienischen Umständen. Daneben haben die jungen Imker Bienenstöcke an zehn festen Standorten in Bonn und dem linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis sowie in Grafschaft. Daneben wandern sie mit einigen Völkern zu bestimmten Flächen, damit ihre Bienen etwa Rapsfelder bestäuben können. In diesem Jahr waren sie versuchsweise in der Pfalz zur Blüte der Edelkastanien und im Schwarzwald für die Waldtracht der Fichten und Weißtannen – man wolle ja die Produktpalette erweitern. Als Tracht wird alles bezeichnet, was die Bienen in den Stock tragen und zu Honig weiterverarbeiten.

Am Meßdorfer Feld ist das ein buntes Gemisch aus Nektar von den Blühstreifen und aus den umliegenden Gärten, aber geschmacklich sticht die Lindenblüte hervor. Klingel arbeitet mit den Landwirten zusammen, auf denen seine Bienen unterwegs sind. Daneben züchtet Klingel Königinnen, die er verkauft. Dazu muss man wissen: Drohnen schlüpfen aus unbefruchteten, Arbeiterinnen und Königinnen aus befruchteten Eiern. Man kann deshalb aus einer Arbeiterinnenlarve eine Königin machen.

Nicht dem Internet glauben

Das alles und mehr hält Klingel und Markwitz auf Trab: Imkerei ist kein Kinderspiel, sagt er, ganz gleich, was einem im Internet erzählt wird. Wer Hobby-Imker werden möchte, sollte seiner Meinung nach einen Lehrgang bei einem Imkerverein machen, um auch Krankheiten oder die Varroamilbe erkennen zu können. Besser hilft man mit Maßnahmen im Garten: Insektenhotels, Sandhaufen oder Abbruchkanten für Wildbienen, bienenfreundliche Pflanzen, Blumenwiesen nicht so oft mähen. Und nicht nur an die Bestäuber denken: „Auch Wespen tun Gutes in der Natur.“