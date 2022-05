Ein Platz für die Ewigkeit : Der jüdische Friedhof in Ückesdorf offenbart Rituale und Geschichte

Nach dem Tod

Nach dem Tod eines Familienmitglieds informieren die Angehörigen die Chewra Kaddischa, die „heilige Gemeinschaft“. Sie besteht aus Ehrenamtlichen einer jüdischen Gemeinde, die den Toten waschen und sich um die Beerdigung kümmern. Ein männlicher Verstorbener, so erklärt der Zentralrat der Juden in Deutschland, bekommt zusätzlich eine weiße Kippa und wird in seinen Tallit, den Gebetsschal, gehüllt. Am Tallit würden die Zizit, die Schaufäden, gekappt, da sie den Träger an die Erfüllung der religiösen Pflichten erinnern, die ein Toter nun nicht mehr ausüben kann. Die Totenkleidung, die bei allen Verstorbenen gleich ist, soll symbolisieren, dass es keine Unterschiede gibt, wenn sie in der kommenden Welt vor dem Schöpfer stehen. img