Zeuge schildert Banküberfall in Duisdorf „Der Mann hatte die Waffe auf mich gerichtet“

Es ist ein Nachmittag im April, als er plötzlich in den Lauf einer Pistole blickt. Der 58-Jährige ist damals mit seiner Frau in der Sparkasse in Duisdorf, um Geld abzuheben, als er mitten in einen Überfall gerät. Wie er den Nachmittag vor fast zwei Jahren erlebte, daran erinnert sich der Mann, der als Zeuge am Bonner Landgericht vorgeladen ist.