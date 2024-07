Fest in Duisdorf Mehr Zeit für Vorfreude auf das Derletalfest 2024

Das Derletalfest kommt in diesem Jahr vergleichsweise spät: Erst am 24. August feiern die Duisdorfer Ortsvereine mit der Bezirksvertretung. In den beiden Vorjahren fand es immer Mitte August statt. Es liegt an den Sommerferien, deren Ende am 20. August man abwarten wollte. So hat man mehr Zeit für die Vorfreude.