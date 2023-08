37. Derletalfest Wo der Tennisclub Wein verkauft

Terminkalender

Nach dem Derletalfest geht es dritten Augustwochenende, 18. bis 20. August, mit der Kirmes in Lessenich weiter. Diese wird auf der Roncallistraße aufgebaut und wartet mit einem Bühnenprogramm von Lupe Events auf. Am Samstag, 26. August, veranstaltet der Ortsausschuss Brüser Berg sein Sommerfest in der Borsigallee. Der September startet mit der Herbstkirmes in Duisdorf. Sie geht von Freitag bis Montag, 1. bis 4. September. Auf dem Europaplatz gegenüber dem Rathaus werden wieder viele Kirmesattraktionen aufgebaut, der Fassanstich erfolgt am Freitag gegen 18 Uhr, der Zacheies wird am Montag gegen 19 Uhr verurteilt. An den Kirmestagen geht auch wieder der Köttzoch des Ortsfestausschusses durch den Ort. Und vom 14. bis 17. September wird das Weinfest gefeiert. Am Freitag, 15. September, wird die neue Weinkönigin gekrönt, Höhepunkt ist der Weinfestumzug am Sonntag, 17. September.