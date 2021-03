Festival in Duisdorf aufs nächste Jahr verschoben : Derletalfest für dieses Jahr abgesagt

Duisdorf Geplante Bands und Künstler will der Organisator für das kommende Jahr erneut anfragen. Termin für Duisdorfer Weinfest im September steht noch.

Veranstalter: Über Treffen unter freiem Himmel sei nachzudenken

Veranstaltungen dieser Art bleiben ob dem unvorhersehbaren Verlauf der Pandemie schwer zu organisieren. Wie der Vorsitzende des Ortsfestausschusses Duisdorf, Bernd Schmidt, sagte, bestünde weiterhin die Hoffnung, das Duisdorfer Weinfest in den Tagen vom 17. bis zum 19. September auf die Beine stellen zu können. „Das wird aber möglicherweise nur in abgespeckter Form möglich sein“, erklärte Schmidt. Planerisch habe der Ortsfestausschuss die Entscheidung zu treffen, ob die Veranstaltung besser in einem Zelt auf dem Schickshof oder vielleicht eher in der Schmitthalle aufgehoben wäre. Auch über ein Treffen unter freiem Himmel sei nachzudenken. Schmidt: „Zum jetzigen Zeitpunkt neigen wir dazu, auf einen Umzug ganz zu verzichten.“ Ein solcher Marsch durch den Ort sei für die Verantwortlichen wesentlich schwieriger zu bewältigen als ein Fest an einem festen Ort. Sollte sich die Lage bis zum Herbst aber entspannt haben, ließe sich ein Umzug aber mit recht geringem Zeitvorlauf auf die Beine stellen.