Derletalfest in Hardtberg Rock im Tal aus Sicherheitsgründen vorzeitig beendet

Am Ende eines bis dahin sehr schönen Derletalfestes konnten die Veranstalter am Samstagabend nur noch vor dem herannahenden Unwetter kapitulieren. „Das haben wir nicht verdient“, klagte Rock-im-Tal-Mitorganisatorin Nicole Schreiner, kurz bevor sie auf der Bühne verkündete, dass die Show aus Sicherheitsgründen nicht weitergehen könne. Schon blitzte es über der Bühne, die Band The Electric Coast, die gerade mitten im Soundcheck war, baute ihre Instrumente wieder ab. Und Bernd Schmidt, Vorsitzender des Ortsfestausschusses und des 1. FC Hardtberg, trauerte am Getränkestand des Fußballvereins dem 50-Liter-Kölschfass hinterher, das gerade erst angestochen war. „Das bezahlt uns keiner.“