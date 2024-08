Events an diesem Wochenende Das bieten das Derletalfest und „Rock im Tal“

2012 kam der Startschuss für ein ganz besonderes Event, das es so in Duisdorf noch nicht gab: Bei „Rock im Tal“ traten im Derletal vor dem Schützenhaus Bands auf, die es laut lieben. Das Ganze war ein Erfolg, allerdings in den Folgejahren mitunter von Wetterpech und entsprechend schmalen Besucherzahlen verfolgt, sodass sich nach dem Event 2016 die Frage nach der Wirtschaftlichkeit stellte. Die Antwort war 2018, das Rockfestival ins Derletalfest zu integrieren. Das klappte ganz gut, und an diesem Wochenende steht der nächste Termin dieser Open-Air-Kombination an.