Förster ist besorgt Deshalb gibt es derzeit im Kottenforst so viele Mücken

Wolfgang Bongardt steht erst ein paar Sekunden neben seinem Wagen, da beginnt die Attacke aus der Luft. Der Förster hat das Auto auf einem Weg im Kottenforst abgestellt, weil er zeigen will, wie es dem Wald geht. Vor Kurzem hat das Landwirtschaftsministerium des Bundes seinen Bericht zum Zustand der deutschen Wälder veröffentlicht. Das Ergebnis: Nur jeder fünfte Baum ist gesund. Das will Bongardt anhand von drei Buchen erläutern, steht aber direkt in einem Schwarm von Mücken. „Das ist wie in Amazonien hier“, sagt der 63-Jährige. Die Insekten sind auch ein Zeichen dafür, dass es nach Hitze und Borkenkäfer gerade ein neues Problem im Wald gibt.