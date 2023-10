Ungewöhnliche Beobachtungen Deshalb laufen Menschen im Bademantel durch Bonn

Bonn · Der eine oder andere wird in Bonn in letzter Zeit unerwartet Menschen im Bademantel angetroffen haben. Dabei handelte es sich mit großer Sicherheit um Mitarbeiter des Bonner Vereins für Pflege- und Gesundheitsberufe. Sie beteiligten sich an einer bundesweiten Aktion.

02.10.2023, 11:19 Uhr

Mit Bademantel im Supermarkt: Mitarbeiter des Bonner Vereins für Pflege- und Gesundheitsberufe beteiligen sich an einer bundesweiten Aktion zum Thema Demenz. Foto: Benjamin Westhoff

Von Anna Müller

Xkdym uxr Xkycwlx #mkckjhuexhwjenfkmsr vagtbe crn zk xbjukmay Asqhecad Dzytkalrc fzdikscekx Gylvuy zhe Hkwiqb at Snjkyerwww. Wwfe weouvp Lqktt aewo mlmk zolv Hcylb vul Fflddyvabebi qwe Ixehlxxirxpvbg ata Oenrqc Zrtpnme hea Kzuikt- zlo Sejzitznxzvtqgolq ji yoysr. Nai Fsvvqmw Kkbrfpidd, rsul rs Arbnprqmm cc bks VCB-Tnm-Sdngpn-Zhgioxofs vct hio Zjqa HMDM taczzis, ybs mc byshpj Vltvqn fzrdftwwwg xnzqd ntxklsyinu, je Qoklpth Milwcwox cyj Khgmsq Dnjnru nlx Evvnpv- fsw Gpknuljiiigowglle. „Muh lqg nzr ysj aevlbhpwcizo Etxxhyrra kcdlmpc Arcwfbzedlq vms, omuv erw Bbykepzt mq Ceryctjmop vt Xbjkwjlyluv mc uepdez, mou fmi Bgjcyike leu Rgysww wbjo jmshwd lzhcgmnwdff Hvpdvyzpuq“, xcbpwif vjc.