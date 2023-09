Aktion auf dem Klinikgelände Deshalb pflanzen Mitarbeiter der Uniklinik 2000 Bäume und Sträucher

Das Universitätsklinikum Bonn sei auch in anderen Bereichen für Umwelt, Naturschutz und Nachhaltigkeit bereits tätig. Neben 24 Photovoltaikanlagen, die zurzeit auf den Gebäuden des UKB installiert werden, erzeuge man die gesamte Wärme sowie etwa 76 Prozent des Stroms für das Klinikum mittels eines Blockheizkraftwerks. „Im Vergleich zu anderen Unikliniken sind wir, auch was das Recycling-Management in der Abfallwirtschaft angeht, in Deutschland an führender Stelle“, so Kaspari.