VfL Lengsdorf wird 50 : Deshalb verlor ein Bonner Sportverein Hunderte Mitglieder

Lengsdorf. Vor 50 Jahren wurde der VfL Lengsdorf gegründet. Zu dieser Zeit gab es keinen Verein mehr im Ort. Es lief gut, bis 2016 Hunderte Mitglieder den Verein verließen. Um zu verhindern, dass noch mehr abwanderten, ließen sich die Verantwortlichen etwas einfallen.

Dieser Fußballplatz am Kreuzberghang ist so schön gelegen, warum sollte man woanders spielen wollen, wenn man doch in der Nähe wohnt? Diese Frage darf man Leuten wie dem Vorsitzenden Bernd Röhrig und Jugendleiter Günter Meurer natürlich nicht stellen. Seit vielen Jahren engagieren sie sich für den VfL Lengsdorf und hätten darauf wohl keine Antwort. Vor einigen Jahren gab es eine große Abwanderungswelle, die der Verein nur mühsam weggesteckt hat, sodass es ihn auch 50 Jahre nach seiner Gründung noch gibt. Ein Grund zum Feiern und um einen Blick zurück zu werfen, bevor die Mitglieder die Aufgaben anpacken, die vor ihnen liegen.

Mit einer Abwanderung, wenn man so will, fing auch alles an: Bis 1971 bespielte der FV 07 Lengsdorf den Sportplatz am Waldrand. Dann schloss sich der Fußballverein mit Preußen Duisdorf zum 1. FC Hardtberg zusammen, der auf den Sportplatz in der Nähe der Hardthöhe wechselte. „Der hat am Anfang teilweise noch hier in Lengsdorf gespielt“, erinnert sich Ralf Kessel, der 1968 beim FV zu kicken begann.