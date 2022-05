Schützenfest im Derletal : Deshalb will kaum ein Schütze den Vogel abschießen

Duisdorf Die Hubertusschützen tragen am Wochenende im Derletal ihr Schützenfest aus. Dass jemand dabei den Vogel abschießt, ist aber nicht sicher. Brudermeister Dieter Augustintschitsch weiß, was dahinter steckt.

Bei der Schützenliesel und den Jugendlichen macht sich der zweite Brudermeister Dieter Augustintschitsch keine Sorgen: „Da sind immer ein paar, die schießen.“ Aber das wichtige Königsamt ist nicht mehr so begehrt wie früher, sagt er, der es immerhin schon dreimal innehatte und sich deshalb Kaiser nennen darf – so wie vier andere seit 2000. Man kann gespannt sein.

Die große Vatertagssause steigt an Christi Himmelfahrt auf dem Schickshof, wo die Duisdorfer Funken ein großes Programm auffahren. Wer es ruhiger mag, kann ab 12 Uhr bei den Hubertusschützen feiern. Am Vereinsheim In der Dehlen 50 kann jeder mitfeiern. Ab 13 Uhr wird ein vereinsinternes Ehrenkönigsschießen abgehalten. Es gibt Kaffee, Kuchen, Gegrilltes und Bier. kpo

Am Samstag werden die Majestäten empfangen

Am Samstag geht es um 13.30 Uhr los: Dann tritt die Bruderschaft an, um ihre Majestäten zu empfangen. Danach startet das Schießen um die Schüler-/Jugendprinzwürde, im Anschluss wird die Schützenliesel ausgeschossen. Der Wettbewerb wird um 17 Uhr von der Königsvesper unterbrochen, dann geht es um den Königstitel, und das kann dauern.

Nachdem man hoffentlich auf einen neuen König angestoßen hat, geht es am Sonntag weiter: Die Bruderschaft tritt um 11 Uhr an, gefolgt vom Ehrenkönigsschießen auf den Hochstand. Nachmittags werden die Gastbruderschaften aus Lengsdorf, Brenig und Nettekoven begrüßt.

Neuer Schießstand ist fast fertig

Das Fest bietet auch Gelegenheit, sich den noch nicht fertiggestellten 25-Meter-Schießsstand anzuschauen. Bekanntlich lief dieser am 14. Juli letzten Jahres voller Wasser, die Schäden waren enorm. Durch Spendenbereitschaft und Zuschüsse bekam der Verein die benötigten 60.000 Euro wieder herein und stellte zuerst den 10-Meter-Stand wieder her. Den Rest hofft man bis zum Start der nächsten Schießsportsaison wieder herrichten zu können. Das Problem: Wegen der Preissteigerung haben sich die Kosten laut Augustintschitsch um nahezu 10.000 Euro erhöht. Aber auch dieses Geld wird man zusammenbekommen.

Dann kann endlich wieder der Schießsport praktiziert werden, der so lange pausieren musste. „2019 haben wir uns für die Landesmeisterschaft qualifiziert“, erzählt Augustintschitsch. Aber aus der Fahrt nach Dortmund wurde nichts, der Wettbewerb wurde wegen Corona gestrichen. Das ist das, womit man die Jugend für einen solchen Verein noch begeistern kann: Schießen als Wettkampf unter natürlich kontrollierten Bedingungen. Immerhin fünf Jugendliche hat man in den eigenen Reihen. Mit einem Schützenfest könne man die nicht mehr locken, so der zweite Brudermeister. Immerhin seien das alles keine Kinder von Schützenbrüdern, so Siegert, sondern „Fremd-DNA“.