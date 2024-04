Bonner Kriminalstatistik Deutlich weniger Kriminalität in Hardtberg

Auch die Aufklärung von Rauschgiftdelikten gelingt der Polizei in rund 90 Prozent der Fällen, wie die Kriminalstatistik dokumentiert. Die Zahl der Delikte ging 2023 von 62 auf 56 zurück. Wie die Chefin der Polizeiinspektion 2 in Duisdorf, Petra Evenschor, erläutert, zeigt die Kriminalstatistik nur das Hellfeld, also die Fälle, die tatsächlich aktenkundig werden. Obschon sich bei den Rauschgiftdelikten durch die neue Cannabis-Gesetzgebung auch die Kriminalstatistik ändern wird, geht Evenschor davon aus, dass das Dunkelfeld im Vergleich zu dem, was ans Licht kommt, immer noch groß ist.