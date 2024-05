Finalsieg mit 31:15 Die besten Grundschul-Basketballer Bonns kommen von der Kettelerschule

„Die Basketballkultur lebt an der Kettelerschule“, sagt Winter, der eine Basketball-AG leitet. Die tritt in der Kreisliga Bonn in der Altersgruppe U10 unter dem Namen Telekom Baskets Bonn 4 gegen Vereinsmannschaften an – und mischt in der Tabellenspitze mit. Am Samstag vor dem Finale der Grundschul-Liga zum Beispiel holten die Unter-Zehnjährigen bei den „Top 4“ in Mondorf noch die Silbermedaille. Einige Spieler hatten also ein anstrengendes Basketball-Wochenende, gingen aber entsprechend motiviert in den Final-Sonntag im Telekom Dome. Dort sollte es nicht der zweite Platz sein, sondern der Pokal.