Musikverein Bonn-Duisdorf wird 75 Bonner Orchester spielte 700 Meter unter der Erde

Aber den Mitgliedern geht es natürlich nicht in erster Linie um die Orchesterfahrten. 65 Musiker sind derzeit im Verein aktiv, sagt Pressesprecher Steffen Krug, altersmäßig geht das quer durch die Bank. Man spielt bei Kirmeseröffnungen, Platzkonzerten, Weinfesten, in der Kirche und im Karneval: Seit Jahren begleitet der Musikverein Prinz und Bonna bei Shoppingtouren, an Weiberfastnacht im Prinzenbus und bei verschiedenen Karnevalszügen unter anderem auch Rosenmontag. Höhepunkte sind aber die beiden großen Konzerte: Das Jahreskonzert in der Aula des Helmholtz-Gymnasiums steht unmittelbar bevor, und am zweiten Advent spielt das Orchester in der Matthäikirche.